{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 18 марта заслушает доклады о строительстве в Крыму водозаборов

С докладом о вводе в эксплуатацию водозабора на реке Бельбек выступит замминистра обороны Тимур Иванов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в четверг ряд мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Он в том числе заслушает доклады о строительстве водозаборов на полуострове, где существует острая проблема водоснабжения и орошения земель, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в четверг отмечается седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. "День очень важный для всех россиян, и, конечно, он очень важен для президента Путина", - заметил Песков. Он отметил, что в четверг глава государства работает в Кремле, а мероприятия у него будут посвящены памятной дате.

"Сегодня президент выслушает доклад о завершении работ по очень важным строительствам, по водозаборам", - указал представитель Кремля. Он отметил, что с докладом о вводе в эксплуатацию водозабора на реке Бельбек выступит замминистра обороны РФ Тимур Иванов, а о создании Бештерек-Зуйского водовода главе государства расскажет гендиректор Росгеологии Сергей Горьков.

"Как известно, проблема воды - по понятным причинам одна из самых острых в настоящее время для Крыма, которая поступательно решается в свете ранее принятых решений и поручений, которые были даны соответствующим ведомствам президентом России", - добавил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрым
Законопроект о представительствах IT-компаний в РФ внесут в Думу до конца весенней сессии
Читать полностью