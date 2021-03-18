Путин 18 марта заслушает доклады о строительстве в Крыму водозаборов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в четверг ряд мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Он в том числе заслушает доклады о строительстве водозаборов на полуострове, где существует острая проблема водоснабжения и орошения земель, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в четверг отмечается седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. "День очень важный для всех россиян, и, конечно, он очень важен для президента Путина", - заметил Песков. Он отметил, что в четверг глава государства работает в Кремле, а мероприятия у него будут посвящены памятной дате.

"Сегодня президент выслушает доклад о завершении работ по очень важным строительствам, по водозаборам", - указал представитель Кремля. Он отметил, что с докладом о вводе в эксплуатацию водозабора на реке Бельбек выступит замминистра обороны РФ Тимур Иванов, а о создании Бештерек-Зуйского водовода главе государства расскажет гендиректор Росгеологии Сергей Горьков.

"Как известно, проблема воды - по понятным причинам одна из самых острых в настоящее время для Крыма, которая поступательно решается в свете ранее принятых решений и поручений, которые были даны соответствующим ведомствам президентом России", - добавил Песков.