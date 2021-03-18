Fitch улучшило прогноз роста ВВП России до 3,3%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста российской экономики на 2021 год до 3,3% с 3%, говорится в материалах агентства.

Улучшению прогноза способствовала более высокая цена на нефть, отмечают аналитики. "Однако вторая волна COVID-19 негативно повлияла на экономическую активность в начале года", - добавляют они.

В Fitch полагают, что со второго полугодия 2021 года экономическая активность в России усилится благодаря частичному восстановлению инвестиций и вакцинации граждан.

При этом агентство сохранило прогноз роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,7%, поскольку ожидает, что следующий год компенсирует экономический спад 2020 года.

Также улучшен прогноз цены на нефть в 2021 году - до $58 с $45 за баррель Brent и до $55 с $42 за баррель WTI. Прогноз отражает более высокий, чем ожидалось, спрос на нефть, умеренное влияние ограничительных мер, а также соглашение ОПЕК+, в рамках которого Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

В 2022 году Fitch ожидает, что стоимость Brent составит $53, WTI - $50 за баррель.

Кроме того, агентство пересмотрело перспективы глобального роста в связи с объявленными мерами поддержки и адаптацией экономик стран к ограничительным мерам против пандемии. По мнению аналитиков, в 2021 году мировой ВВП вырастет на 6,1% (предыдущий прогноз - 5,3%). В 2020 году, по оценкам Fitch, мировая экономика упала на 3,4% (предыдущий прогноз - спад на 3,7%).