Россияне за полдня работы программы туристического кешбэка купили 4 тыс. туров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Третий этап продаж туров по России с кешбэком оказался в разы популярнее предыдущего, россияне уже приобрели 4 тыс. путешествий. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сегодня ночью стартовал третий этап программы туристического кешбэка, первое бронирование прошло уже на второй минуте продаж. По сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в 2,5 раза. За первую половину дня работы программы объем продаж составил более ста миллионов рублей, а число бронирований - около 4 тыс.", - сказала она.

Самым популярным направлением в первые часы стал Крым, также в числе лидеров - Республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.

Бизнес сегодня в полночь возобновил продажу туров по России, за которые государство будет возвращать путешественникам 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. Продажи туров с кешбэком продлятся до 15 июня.

Отправиться в путешествие можно, начиная с сегодняшнего дня, завершиться оно должно не позднее 30 июня. Минимальная продолжительность поездки в рамках акции составляет две ночи. В акции участвуют все регионы России.

Приобрести в рамках программы можно как пакетный тур, так и отдельно проживание. Подобрать путешествие можно на портале мирпутешествий.рф, а также на сайтах официальных участников акции. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Кешбэк автоматически поступит на карту в течение пяти дней после оплаты туристических услуг. Количество транзакций не ограничено.