Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 млн человек ежегодно

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличения числа туристов, посещающих Крым, до 10 млн человек ежегодно к 2025 году.

"В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 млн человек. Это, конечно, меньше, чем годом ранее, там было 8 млн, но все равно это прилично", - отметил глава государства в четверг на совещании с руководством регионов и правительства РФ по вопросам развития Крыма и Севастополя.

"К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 миллионов туристов в год", - указал Путин.

При этом он подчеркнул, что "каждый человек, каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам, на широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной, культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей, общественных пространств". "Наша туристическая отрасль в Крыму с его уникальным природным, культурным, оздоровительным потенциалом просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам", - уверен президент.