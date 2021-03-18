Lamoda откроет в 2022 году в Подмосковье второй распределительный центр

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Lamoda планирует в 2022 году открыть в Подмосковье второй распределительный центр, говорится в сообщении компании.

"Компания Lamoda, ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, заключила контракт на строительство нового складского комплекса в "Логопарке Софьино" в Подмосковье (девелопер - АТ-Недвижимость)", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что общая площадь комплекса в "Логопарке Софьино" составит 57 тыс. кв. м. В перспективе площадь комплекса может быть расширена до 100 тыс. кв. м. Он сможет вмещать до 13 млн единиц товара.

Первый распределительный центр Lamoda общей площадью 57 тыс. кв. м расположен в "Логопарке Быково" того же девелопера. Он специально адаптирован под операции с основными категориями Lamoda и позволяет хранить до 10 млн единиц товаров.