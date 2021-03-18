Почти 60 млн руб. погасили предприниматели по отсрочке по арендным платежам в Подмосковье

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 60 млн рублей заплатили арендаторы областного и муниципального имущества Московской области в счет отсрочки по арендным платежам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Сумма платежей, внесенных подмосковными арендаторами областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель в счет погашения отсрочки за 2020 год, превысила 58 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

В свою очередь зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что с апреля прошлого года предпринимателям была предоставлена отсрочка по оплате аренды за восемь месяцев. Арендаторы заморозили платежи по 773 договорам аренды имущества на сумму более 362 млн рублей.

В материале уточняется, что погасить отсроченные платежи арендаторы смогут в течение 2021-2022 годов.