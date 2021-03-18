Международные резервы России за неделю увеличились на $0,3 млрд

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 12 марта 2021 года увеличились на 0,05% (или на $0,3 млрд) по сравнению с показателем на 5 марта и составили $580,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю изменилась незначительно и на 12 марта составила $580,4 млрд", - отмечает регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.