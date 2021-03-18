В итоговый перечень предложений о поддержке IT вошли более 60 мер

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 60 мер вошли во второй пакет предложений по мерам поддержки IT-отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с представителями отрасли.

"В сегодняшний перечень [предложений по мерам поддержки IT-отрасли] вошло 64 меры", - сказал он.

По словам Чернышенко, в список включены предложения, выравнивающие условия международной конкуренции, и меры, способствующие комплексной поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на российские IT-решения.

Также Чернышенко рассказал, что сформированные на площадке инициативы рассмотрены на очных заседаниях 12 экспертных рабочих групп по различным направлениям, включая информационную безопасность, образование, дата-центры и "облачные" технологии, офисное ПО и операционные системы, игры, онлайн-кинотеатры, соцсети, мессенджеры и другие.