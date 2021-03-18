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РФПИ сообщил о задержании в Мексике партии поддельной вакцины "Спутник V"

Ранее власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российский препарат
© AP Photo/Marco Ugarte, архив

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о задержании в Мексике партии поддельной вакцины "Спутник V". Об этом говорится в сообщении фонда.

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В сообщении сказано, что РФПИ выражает благодарность правительству Мексики, вооруженным силам страны и таможенным органам за задержание поддельной партии вакцины.

Ранее мексиканские власти изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, котороая имитировала российскую вакцину.

В фонде указали, что попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники.

В фонде подчеркнули, что каждая партия "Спутника V" проходит строгий контроль: у каждой ампулы есть уникальный QR-код, который позволяет РФПИ и партнерам отследить ее происхождение.

В РФПИ отметили, что фонд и российские государственные органы продолжат сотрудничество с правительствами и партнерами по всему миру для совместной идентификации поддельной вакцины "Спутник V" и обеспечения безопасности цепочки поставок.

Правительство Мексики предотвратило и остановило провокацию, которая направлена на дискредитацию "Спутника V" путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования, говорится в сообщении.

В РФПИ подчеркнули, что транспортировку вакцины "Спутник V" осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают самые высокие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры.

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