Россельхозбанк 22 марта начнет выплаты вкладчикам банка "Альба Альянс"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выплаты вкладчикам московского банка "Альба Альянс", у которого Банк России аннулировал лицензию 12 марта 2021 года, начнутся 22 марта через Россельхозбанк, который назначен агентом. Об этом говорится в релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Агентство 22 марта 2021 года, то есть на 6 рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Альба Альянс", через банк-агент АО "Россельхозбанк", - говорится в сообщении агентства.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день аннулирования лицензии - 12 марта. В АСВ отметили, что Россельхозбанк будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам "Альба Альянс" не менее одного года.

Ранее АСВ сообщало, что по данным отчетности банка на 1 февраля 2021 года размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в 9,3 млн руб.

Банк России приказом от 12 марта 2021 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Альба Альянс". Основанием для аннулирования послужило направленное банком ходатайство регулятору о добровольной ликвидации банка.

По состоянию на 1 февраля 2021 года, кредитная организация занимала 282-е место в банковской системе РФ.