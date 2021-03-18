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Москва выделила Крыму 45 млрд рублей на благоустройство общественных территорий

В частности, средства будут направлены на благоустройство 110 парков культуры и отдыха, также будет реконструирована 321 придомовая территория

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило 45 млрд рублей на развитие Республики Крым. Планируется, что эти деньги будут направлены на благоустройство общественных территорий, строительство детских и спортивных площадок, остановочных павильонов и реконструкцию придомовых территорий, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании с руководством регионов и правительством Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя.

"Правительством Москвы и Сергеем Собяниным нам выделены деньги в размере 45 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что выделенные средства будут направлены на благоустройство 110 парков культуры и отдыха, также будет реконструирована 321 придомовая территория. Кроме того, за счет выделенных средств будет построено 28 детских площадок, 150 спортплощадок, 750 остановочных павильонов и 1 730 контейнерных площадок.

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