Москва выделила Крыму 45 млрд рублей на благоустройство общественных территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило 45 млрд рублей на развитие Республики Крым. Планируется, что эти деньги будут направлены на благоустройство общественных территорий, строительство детских и спортивных площадок, остановочных павильонов и реконструкцию придомовых территорий, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании с руководством регионов и правительством Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя.

"Правительством Москвы и Сергеем Собяниным нам выделены деньги в размере 45 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что выделенные средства будут направлены на благоустройство 110 парков культуры и отдыха, также будет реконструирована 321 придомовая территория. Кроме того, за счет выделенных средств будет построено 28 детских площадок, 150 спортплощадок, 750 остановочных павильонов и 1 730 контейнерных площадок.