Собственные доходы бюджета Крыма в составе России увеличились почти в 2,5 раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Республики Крым по итогам 2020 года составили 61 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели 2014 года. Об этом в четверг в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Нам удалось реализовать ряд программ, благодаря которым Крым, мы считаем, двигается вперед, - сказал Аксенов. - Собственные доходы республиканского бюджета выросли: если в 2014 году это было 25 млрд рублей, то в 2020 году это 61 млрд рублей. Для сравнения, в 2013 году, когда Крым был еще в составе Украины, общий бюджет Республики Крым составлял 9,6 млрд в рублях".

Так, по словам Аксенова, поступления от налога на доходы физических лиц увеличились с 8,9 млрд рублей в 2014 году до 28 млрд рублей в 2020 году. Налоговые поступления от курортной сферы в 2020 году составили 3,8 млрд рублей. В результате реализуемой финансовой политики на 2021 год все бюджеты муниципальных образований и бюджет Республики Крым приняты без дефицита, отметил глава региона.

"Благодаря наполнению бюджета удалось увеличить финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 11 раз, по охране окружающей среды - в семь раз, по образованию - в три раза, по социальной политике - в три раза, по спорту - в восемь раз", - отметил Аксенов.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса.

За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.