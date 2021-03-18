Путин поручил уделить внимание проблемам с канализацией на юге России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил уделить внимание проблемам системы канализации на юге России, в том числе в Крыму. Он этом он заявил в ходе телемоста, где обсуждались вопросы водоснабжения полуострова, комментируя доклад главы региона Сергея Аксенова.

"По поводу водоснабжения, водоотведения, канализации. Особенно по второму вопросу - это проблема, конечно, для всего юга России - и для Сочи, и для Геленджика, и для Новороссийска, для всего Крыма и Севастополя. Это требует больших капитальных затрат. Но этому нужно уделить должное внимание, и я прошу (вице-премьера) Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) тоже обратить на это внимание. Мы с вами говорили на этот счет, но этим нужно заняться отдельно", - сказал Путин.

Президент также поинтересовался, какова обеспеченность местами в детских садах в Крыму в настоящее время. Аксенов сообщил, что этот показатель составляет 92% по детям с 3 до 7 лет и 77% - по ясельной группе. При этом, добавил губернатор, в 2014 году ясельных мест в детских садах Крыма не было. "Динамика хорошая", - оценил Путин.

Глава государства спросил также об уровне обеспеченности региона отдельными продуктами питания собственного производства. Аксенов сообщил, что этот показатель составляет 55% по куриным яйцам, 70% - по свинине, при этом по мясу птицы - 123%, фруктам - 117%. "По свинине можно подтянуться и по яйцу. Здесь проблем-то нет, (производственный) цикл небольшой, это достаточно просто сделать, надо только этим заняться", - сказал президент.