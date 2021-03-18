Путин заявил, что строительство новых объектов в Крыму продолжится

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость продолжения активных работ по развитию Крыма и Севастополя.

На совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя в четверг глава государства напомнил, что программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2025 года включительно. "Будет продолжена работа по совершенствованию и строительству новых автомобильных дорог, в том числе три съезда с "Тавриды" к черноморскому побережью в обход Симферополя, нам нужно закончить последний участок работы по "Тавриде" с комфортным, хорошим въездом в Севастополь", - констатировал Путин, добавив, что "все идет по плану".

Президент отметил, что "будет продолжено и строительство социальных объектов: школ, детских садов, яслей, учреждений здравоохранения, культуры". По словам главы государства, "безусловно, необходимо уделить должное внимание водоснабжению и водоотведению, канализации, что чрезвычайно важно для такого курортного и уникального места, как Севастополь". "Всего запланирована 1 тыс. объектов нового строительства, 400 из них уже введены", - подчеркнул Путин.