Стоимость нефти Urals в Европе превысила $65 впервые за год

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская экспортная нефть Urals две недели подряд устойчиво торгуется в Европе выше $65 за баррель, в последний раз она продавалась на континенте выше этой отметки в начале января 2020 года. При этом дисконт к средиземноморскому эталону Brent достигает порой $2,4 за баррель. Такие данные ТАСС предоставили в международном ценовом агентстве Argus.

Так, на северо-западе Европы спотовая цена российской нефти превысила отметку $65 за баррель 4 марта, при этом дисконт к Brent составлял на этот момент $2,4 за баррель.

В Средиземноморье стоимость Urals 4 марта поднялась сразу на $3 - c $63,2 до $66,2. Выше $66 за баррель российская нефть в этом регионе торгуется и сейчас. При этом скидка к Brent здесь держится стабильно в размере $1,25 за баррель.

Напомним, что 4 марта стало известно о решении ОПЕК+ сохранить уровень добычи нефти в апреле, при этом Саудовская Аравия продолжит сокращать дополнительный миллион баррелей. Возможность наращивать добычу в небольшом объеме сохранили только Россия и Казахстан.

По данным МЭА, европейские НПЗ в марте увеличили загрузку на 0,2 млн б/с к февралю, до 10,6 млн б/с, а по отношению к январю этого года - на 0,4 млн б/с. По прогнозу агентства, средняя загрузка НПЗ в Европе в 2021 году должна составить 11 млн б/с.