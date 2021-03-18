Хуснуллин сообщил, что по ФЦП Крыма планируется выйти на 100%-ное годовое исполнение

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в четверг заявил, что по реализации федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя планируется выход на годовое исполнение под 100%.

"Показатели по кассовому исполнению за последние пять лет составили порядка 96%, в деньгах это около 100 млрд. Та системная работа, плановая, которую мы наладили в штабном режиме, позволяет с уверенностью говорить, что мы выйдем на годовое освоение под 100% и даже настроены перевыполнять намеченные планы", - сказал Хуснуллин.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".