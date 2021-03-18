В работе Telegram произошел сбой

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 17:59 мск было зафиксировано 738 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большая часть пользователей (88%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 11% - на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

О неполадках в работе Telegram сообщали также на Украине.