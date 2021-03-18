Грузопассажирское авиасообщение между Россией и ОАЭ могут приостановить с конца марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Грузопассажирское авиасообщение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами может быть приостановлено с начала летнего расписания полетов (в конце марта) из-за отказа авиавластей ОАЭ выдать российским перевозчикам соответствующие разрешения. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний и подтвердили три сотрудника других российских перевозчиков.

По словам собеседника ТАСС, регулярное авиасообщение между странами продолжит выполняться в прежнем объеме (максимальная квота составляет семь рейсов в неделю для "Аэрофлота" и Emirates). Но грузопассажирское может быть приостановлено из-за того, что российская сторона не разрешила эмиратским авиакомпаниям выполнять такие рейсы в Россию, в ответ на это ОАЭ не выдали разрешение российским перевозчикам на грузопассажирские полеты в ОАЭ с летнего расписания.

"Власти ОАЭ не согласовали российским авиакомпаниям выполнение грузопассажирских рейсов между РФ и ОАЭ с летнего расписания. Под отмену сейчас попали сотни рейсов, включая период майских праздников. А это десятки тысяч россиян. Изначально было разрешено регулярно летать между РФ и ОАЭ по семь частот в неделю - "Аэрофлоту" и Emirates. Но позднее российским авиакомпаниям было разрешено выполнять еще и по одному грузопассажирскому рейсу в неделю из российских городов в ОАЭ. И когда власти ОАЭ решили для своих авиакомпаний тоже получить разрешение на грузопассажирские рейсы, им на это разрешение выдано не было. Вероятно, по этой причине с летнего расписания и у российских авиакомпаний такого разрешения не будет", - заявил собеседник ТАСС.

Во время пандемии Россия существенно ограничила международное авиасообщение. Вопросы возобновления полетов в те или иные страны согласовывается не только авиавластями, но и оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре прошлого года, наряду с регулярными рейсами выполняются также и грузопассажирские полеты (предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но также на таких рейсах можно перевозить пассажиров, которым разрешен въезд в принимающую страну). По словам собеседника ТАСС, близкого к оперштабу, вопрос согласования грузопассажирских рейсов для авиакомпаний из ОАЭ поднимался на заседаниях, но окончательного решения пока принято не было.

"Вопрос о возможности выполнения авиакомпаниями ОАЭ дополнительных рейсов в Россию прорабатывается совместно с Роспотребнадзором. Окончательное решение будет приниматься оперативным штабом правительства РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

В Роспотребнадзоре запрос ТАСС переадресовали в оперштаб. ТАСС направил запрос в пресс-службу оперштаба.

Кто летает в Эмираты

На данный момент "Аэрофлот" и Emirates выполняют регулярные рейсы между Москвой и Дубаем по семь раз в неделю. Также на маршруте Дубай - Грозный регулярные рейсы выполняют Utair и FlyDubai (по два рейса в неделю).

Помимо этого, грузопассажирские рейсы, по данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, из Москвы есть у "Уральских авиалиний" и "Победы" (по два и одному рейсу в неделю соответственно). Также из Новосибирска в Дубай раз в неделю полеты выполняет S7.