В Севастополе планируют создать крупный рыбопромышленный кластер

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя, являющегося лидером по вылову рыбы на Юге РФ, совместно с научным сообществом разработали проекты создания первого рыбопромышленного кластера. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Еще в 2019 году директор городского департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков сообщал, что в Севастополе прорабатывают вопрос о создании первого рыбоперерабатывающего комбината, который позволит продавать в другие регионы и на экспорт не мороженую рыбу, а продукцию с добавленной стоимостью.

"Проект создания рыбопромышленного кластера: мы вместе с научным сообществом университета подготовили проекты на совокупный объем инвестиций порядка 1,5 млрд рублей, и планируется к созданию порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Будем этим проектом заниматься", - сказал Развожаев.

В городе работают 43 предприятия рыбной отрасли, эксплуатируются 16 больших траулеров.