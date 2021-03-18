Почти 95 млрд рублей выделено в Крыму на строительство съездов трассы "Таврида" к морю

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Строительство съездов к морю с трассы "Таврида" в Крыму будет профинансировано из федеральной целевой программы в объеме около 95 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во время совещания с правительством Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя.

"В федеральной целевой программе, предусматривающей строительство съездов к морю с трассы "Таврида", у нас заложено практически 95 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что на дорожное строительство в республике кабмин также выделит 58 млрд рублей до 2024 года, из них 16 млрд - в рамках реализации нацпроектов. "Это позволит в принципе довести 43% дорог республики Крым до нормативного состояния. Считаем, что для нас это большой прорыв", - добавил Аксенов.

Осенью прошлого года власти Крыма сообщали, что проекты реконструкции и строительства дорог, которые свяжут новую трассу "Таврида" с Ялтой и Судаком, реализуют до конца 2023 года. Приоритетной дорогой считается трасса Белогорск - Приветное.

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.