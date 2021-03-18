Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Преимущества от использования вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca продолжают перевешивать возможные риски, и она является безопасной и эффективной. Об этом заявила в четверг на брифинге глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук.

"Комитет по оценке фармаконадзорных рисков пришел к заключению по итогам расследования случаев образования тромбов у людей, вакцинированных препаратом AstraZeneca, - отметила она. - Это заключение состоит в том, что это безопасная и эффективная вакцина, и преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски".

По словам Кук, специалисты не выявили проблем, связанных с какой-то определенной партией или определенным заводом по производству. В целом вакцина, подчеркнула глава EMA, не приводит к увеличению риска образования тромбов или тромбоэмболических осложнений.

Однако в то же время она указала на то, что, возможно, существует связь вакцинации с очень редкими случаями образования тромбов при наличии тромбоцитопении (пониженное содержание тромбоцитов в крови). Данные случаи продолжат изучаться EMA. Чаще всего такие осложнения наблюдались у женщин, однако глава агентства указала, что "преждевременно делать выводы о конкретной группе (риска)".

С учетом этого EMA рекомендовала внести изменения в инструкцию к препарату, которая должна призывать пациентов немедленно обращаться ко врачам в случае затруднения дыхания, отека или чувства холода в руках или ногах, болях в животе или груди и других симптомах.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие решения, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Таиланд, Португалия, Румыния, Франция и Швеция. Сама AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.