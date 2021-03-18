Эксперты: развитие гибких навыков у специалистов необходимо для будущего Шелкового пути

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Развитие у студентов транспортных вузов гибких навыков (soft skills) необходимо для развития новой транспортной системы Шелкового пути. Такое мнение высказали участники телемоста "Будущее Шелкового пути: единое образовательное пространство от Китая до Европы".

"Глобальный рынок нуждается в таких людях. Помимо инженерных навыков, нужно знать языки, уметь общаться, выстраивать прочные коммуникации между специалистами отрасли, иметь культурные представления. На базе нашего университета работает лаборатория, где международные студенты могут создавать общие проекты", - отметил представитель университета прикладных наука города Санкт-Пельтен Хирут Гроссбергер.

Его позицию разделяет и представитель университета прикладных наук Аугсбурга Владимир Гольденберг. По его словам, будущий специалист в транспортной отрасли должен уметь совмещать знания в области прикладных наук и социальные компетенции.

В свою очередь, представитель РЖД Маргарита Соцкая добавила, что для развития транспортной системы необходимо сосредоточиться на программах обмена, а не на унификации самого образовательного процесса.

"Мы запустили большую образовательную программу, в рамках которой ее участники вовлечены в хакатоны, стажировки. Мы активно приглашали в этот проект ребят из российских вузов, и сейчас перед нами стоит задача вовлекать в эту работу студентов из международных вузов", - уточнила Соцкая.

Образовательная платформа

В ходе телемоста участникам был также представлен новый проект "Объединенной транспортно-логистической компании - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА). Это цифровая платформа транспортно-логистического центра карьеры. Она станет площадкой для профессиональной коммуникации в отрасли на международном уровне и упростит процесс осуществления обменов и стажировок для работодателей, студентов и выпускников из стран Европы, Азии и СНГ.

Портал работает следующим образом: студенты бесплатно регистрируются и создают персональную страницу. На ней они размещают информацию о своих достижениях и заслугах, заполняют максимальное количество релевантной информации, загружают свои фото, дипломы и сертификаты. После этого шага студент может искать интересующих его работодателей, у которых также заведены свои страницы, подписываться на них, чтобы всегда быть в курсе происходящего.

Регистрироваться на платформе могут студенты и работодатели как из стран Европы и СНГ, так и из Китая. По словам заместителя директора ИУЦТ по международным связям - начальника центра, РУТ (МИИТ) Павла Егорова, в сравнении с другими платформами здесь HR-менеджер может не просто увидеть резюме студента, но и посмотреть, насколько активна его деятельность и рейтинг.

"Менеджер может посмотреть какие достижения имеются у студента, как человек выстраивает коммуникацию с внешним миром и многое другое. Так представление о потенциальном сотруднике становится наименее полным", - отметил он.

Новый шелковый путь

Новый шелковый путь - концепция новой паневразийской транспортной системы, продвигаемой Китаем в сотрудничестве с Россией, Казахстаном, Белоруссией и другими странами, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы.

Главное преимущество маршрута - скорость перевозок. Поезда по этому самому длинному в мире грузовому железнодорожному маршруту из Китая в Германию проходят расстояние за 13 дней, что в два раза быстрее, чем по морскому маршруту через Суэцкий канал. В настоящее время число железнодорожных грузовых составов Китай-Европа превысило 12 тыс., средний годовой темп роста составляет 108%. Товарооборот между Китаем и его партнерами по проекту "Один пояс, один путь" с 2013 по 2019 год вырос с $1,04 трлн до $1,34 трлн .

Инициатива "Один пояс, один путь" предполагает налаживание не только экономических, но и культурных связей. Сегодня порядка 65% от числа всех иностранных студентов в КНР приезжает из стран-участниц инициативы.