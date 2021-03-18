Минсельхоз отмечает стабилизацию цен на хлеб, мукомольную и молочную продукцию

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минсельхоз отмечает стабилизацию цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу товаров в России, что в том числе связано с действием квоты и экспортной пошлины на зерно. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В настоящее время, по данным регионов, ситуация с обеспечением населения социально значимой продукцией и ценами на нее стабильна. В частности, в результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна отмечается снижение стоимости на основные зерновые культуры. Также стабилизировались цены на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным министерства, отмечается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение стоимости в плодоовощной группе. По словам первого замминистра Джамбулата Хатуова, которые приводятся в сообщении, ключевая задача отрасли - обеспечить внутренний рынок продукцией в необходимом объеме, а также качественно и в срок провести посевную кампанию.

Как сообщили в Минсельхозе, на сегодняшний день весенние полевые работы стартовали в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов - засеяно 194,4 тыс. га. В целом по стране произведена подкормка 4 млн га зерновых. В текущем году Минсельхоз России прогнозирует увеличение посевных площадей под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, подсолнечником, сахарной свеклой, картофелем и овощами.

Для успешного проведения посевной российские аграрии обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами. В то же время для увеличения валового сбора сельскохозяйственных культур региональным органам управления АПК рекомендовано ускорить процесс известкования кислых почв, нарастить объемы внесения минеральных удобрений и продолжить обновление технического парка с помощью льготного кредитования и программ АО "Росагролизинг". Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, в ходе прошедшего совещания Хатуов обратил особое внимание регионов на формирование стратегического плана применения минеральных удобрений до 2025 года.