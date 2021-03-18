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СМИ: ФРГ готова усилить поддержку Киева во избежание санкций США против "Севпотока - 2"

Официальный Берлин ранее неоднократно заявлял, что Украина должна сохранить за собой роль транзитера российского газа

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Германии в ходе переговоров с США о дальнейшей судьбе "Северного потока - 2" предложило "более решительную поддержку Украины", если Вашингтон откажется от новых санкций против участников проекта. Об этом сообщила в четверг газета Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

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Официальный Берлин ранее неоднократно заявлял, что Украина должна сохранить за собой роль транзитера российского газа. "Судьба экономики Украины тесно связана" с этим, напоминает Handelsblatt.

Германия не поддерживает санкции США против участников "Северного потока - 2". По этому поводу ведутся закрытые переговоры с администрацией американского президента Джо Байдена. Власти ФРГ ни разу официально не информировали о ходе этих переговоров.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие эксперты указывают, что США пытаются таким образом обеспечить себе возможность поставлять на европейский рынок сжиженный природный газ, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США законодательство предусматривает в том числе возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Проект направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

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