В ФБР заявили, что некоторые страны пострадали в результате кибератаки через SolarWinds

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Некоторые страны-партнеры США также пострадали от крупномасштабной хакерской атаки через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds, направленной на компьютерные сети американского правительства и компаний. Об этом сообщила в четверг исполняющая обязанности помощника директора ФБР по вопросам кибербезопасности Тоня Югорец.

"Похоже, что большая часть деятельности [хакеров] была направлена против Соединенных Штатов. Однако нам известны случаи, и у нас есть информация, переданная нам от зарубежных партнеров, что некоторые из их [компьютерных] сетей также были затронуты", - отметила она, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по внутренней безопасности и правительственным делам. И.о. помощника директора ФБР не стала называть эти страны.

При этом Югорец опровергла ряд сообщений в СМИ о причастности Китая к кибератаке через SolarWinds. "Некоторые сообщения в прессе о деятельности Китая, связанной с SolarWinds, были недостоверными", - подчеркнула она, добавив, что готова представить подробности в закрытом режиме.

Присутствовавший на слушаниях исполняющий обязанности руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Брэндон Уэлс также опроверг информацию СМИ о кибератаке на компьютерную систему Национального финансового центра, который входит в структуру Министерства сельского хозяйства США. "Это сообщение было недостоверным. Насколько нам известно, Национальный финансовый центр не подвергался нападениям", - подчеркнул и. о. руководителя агентства, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности США.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний. Американские власти продолжают расследование инцидента.