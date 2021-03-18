Хуснуллин: запас воды для обеспечения жителей Крыма удастся создать к 2024 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Реализация комплексного плана по решению проблемы дефицита воды в Крыму позволит к 2024 году создать гарантированный запас воды для жителей полуострова. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас сомнений в том, что мы обеспечим население полуострова водой, нет. Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать. Мы половину вопроса решим в этом году. До 2024 года - за 2022-й, 2023-й - мы решим все запланированные объемы работ. Это даст нам примерно еще плюс 300 тыс. кубов в сутки. У нас появится гарантированный запас", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что за шесть месяцев за счет бурения скважин и водозабора с реки Бельбек на полуострове удалось найти 140 тыс. кубов воды из запланированного объема в 300 тыс. кубов. При этом работа продолжается, и среди других источников получения воды рассматриваются варианты подачи ее со дна Азовского моря, а также установка опреснительных станций.

"Мы разрабатываем вопрос возможности получения воды со дна Азовского моря. Это серьезный проект. Мы считаем, сколько там воды, как ее технически получить, первые скважины уже бурим. Мы имеем запасной вариант - опреснительные установки. Если нам будет все же объем воды не хватать, у нас уже отработано место строительство, проектное решение по опреснительным установкам", - сказал Хуснуллин, подчеркнув, что проект опреснительных установок рассматривается как крайняя мера из-за его дороговизны.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.