Bloomberg: Байден рассматривает возможность введения санкций против Nord Stream 2 AG

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Новые санкции администрации президента США Джо Байдена, связанные с газопроводом "Северный поток - 2", могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG - оператора проекта строительства. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как ожидается, новый пакет санкций будет представлен в виде доклада. Наряду с Nord Stream 2 AG в документе, согласно сведениям источников агентства, будет фигурировать страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, а также ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море.

О том, что администрация рассмотрит возможность применения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, проинформировал 10 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он напомнил, что, как объявляло ранее правительство США, 18 компаний отказались от участия в проекте под угрозой американских санкций.

Ранее в четверг Блинкен вновь предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству газопровода. По его словам, "любая компания, вовлеченная в проект "Северный поток - 2", рискует подвергнуться санкциям США".

Вашингтон открыто выступает против сооружения "Северного потока - 2" и предпринимает активные усилия, направленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.