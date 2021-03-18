В Крыму планируется построить четырехполосные дороги к крупным городам республики

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Четырехполосные съезды к основным городам Республики Крым будут построены в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма. Также запланирована реконструкция горной дороги от Ялты до Бахчисарая, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас на ближайшие годы [для реализации в рамках ФЦП развития Крыма] еще порядка 600 различных мероприятий. Что это за мероприятия - это продолжение развития транспортной инфраструктуры, то есть мы построим четырехполосные полноценные съезды к основным городам: к Судаку, к Керчи, к Феодосии, к Ялте, к Алуште. И построим еще от Ялты то Бахчисарая горную дорогу, реконструируем", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что также будут выделены средства на приведение в нормативное состояние существующей дорожной сети региона. "Сначала мы построили такие глобальные стройки, как "Таврида", продолжать будем ее, "Тавриду", восьмой участок. А сейчас мы строим уже съезд с "Тавриды", улучшаем улично-дорожную сеть как внутри населенных пунктов, так и между населенными пунктами", - добавил вице-премьер.

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".