Фондовые торги в США завершились снижением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились в четверг по итогам торговой сессии, котировки электронной биржи Nasdaq упали более чем на 3%.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 153,07 пункта (0,46%) и остановился на отметке 32 862,30 пункта. Индекс S&P 500 потерял 58,66 пункта (1,48%) и оказался на отметке 3 915,46 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 413,23 пункта (3,13%), до 12 789,14 пункта.

По мнению экспертов, падение индекса Nasdaq связано с тем, что инвесторы стараются перевести свои активы в компании, которые получат наибольший выигрыш, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Особый интерес инвесторов в четверг привлекли вложения в банки, авиаперевозчиков и энергетические компании. Акции таких технологических гигантов, как Amazon и Apple, снизились более чем на 3%, а котировки производителя электромобилей Tesla рухнули более чем на 6,7%.

Помимо этого рынки отреагировали на снижение цен на нефть, которое частично связано с ухудшением ситуации с пандемией в Европе, особенно во Франции. "Последним ударом стали новости о карантине в Париже, это восприняли не очень хорошо. Здесь в США мы рассчитываем на грандиозное открытие [экономики и общественной жизни], <...> однако мы не обращаем внимания на ситуацию за пределами США, а там все не очень здорово", - приводит агентство Рейтер слова Джо Салуцци, отвечающего за ведение торгов в компании Themis Trading.

Нефть марки WTI серьезно подешевела. К 16:33 по времени Восточного побережья США (23:43 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на 5,17 доллара (8,02%), до 59,37 доллара.