Pemex обнаружила месторождение нефти объемом свыше 500 млн баррелей на юге Мексики

МЕХИКО, 19 марта. /ТАСС/. Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти в юго-восточном штате Табаско. Об этом объявил в четверг глава предприятия Октавио Оропеса.

"За вашими спинами находится разведочная скважина третьего гигантского месторождения, обнаруженного за время работы действующего правительства (с декабря 2018 года), которое называется "Дзимпона-1", - сказал Оропеса. - Первоначальный объем его запасов оценивается в 500-600 млн баррелей нефти". Трансляция выступления велась в Twitter правительства Мексики.

В 2020 году компания потеряла 480,96 млрд песо (порядка $23 млрд), по сравнению с 2019 годом ее чистый убыток вырос на 38%.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что будет уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли. В четверг он сообщил, что добыча нефти в стране до 2024 года не будет превышать 2 млн баррелей в сутки. В 2020 году этот показатель оказался на уровне 1,64 млн баррелей.