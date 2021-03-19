Глава одного из крупнейших госбанков Бразилии подал в отставку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 марта. /ТАСС/. Глава одного из пяти крупнейших банков Бразилии, Banco do Brasil (BB), Андрэ Брандау подал в отставку. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте финансового учреждения.

"Banco do Brasil сообщает, что Андрэ Гильерме Брандау сегодня (18 марта) подал на имя президента Бразилии Жаира Болсонару, министра экономики Паулу Гедеса и председателя Совета управления Banco do Brasil Элиу Лимы Магаляйса заявление об отставке с поста президента BB", - сообщил банк, половина акций которого принадлежит правительству страны. Как указано в документе, Брандау покинет кресло главы финансового учреждения 1 апреля.

Брандау возглавлял BB c сентября прошлого года, после отставки своего предшественника Рубена Новайса.

В январе кредитно-финансовое учреждение объявило о масштабной программе добровольного сокращения 5,5 тыс. сотрудников в связи с закрытием более 360 отделений, что вызвало негативную реакцию Болсонару, опасавшегося политических последствий такого решения.

Ранее правительство Бразилии анонсировало планы приватизации Banco do Brasil.