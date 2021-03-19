Чернышенко избрали председателем набсовета АНО "Цифровая экономика"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика". Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

"Собрание учредителей организации "Цифровая экономика" определило новый состав наблюдательного совета организации. Председателем набсовета избран вице-премьер Дмитрий Чернышенко", - говорится в сообщении.

Первое заседание обновленного набсовета АНО "Цифровая экономика" состоялось 18 марта 2021 года. В состав набсовета вошли 24 представителя учредителей от бизнеса, три представителя от государства и генеральный директор организации. Представителями РФ в набсовете назначены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко; министр экономического развития РФ Максим Решетников; министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"На площадке организации "Цифровая экономика" идет постоянный диалог лидеров цифрового развития из числа бизнес-сообщества и органов государственной власти. Это взаимовыгодный процесс, так как стороны совместно определяют направления развития IТ-отрасли и цифровой трансформации в стране. Правительство благодаря этому получает оперативную и качественную обратную связь по вопросам реализуемой политики в сфере цифрового развития, а компании проектируют свою деятельность, исходя из планов государства. В частности, подготовка "второго пакета мер поддержки" IТ-индустрии велась в тесной связке с ее представителями на площадке АНО "Цифровая экономика", - цитирует аппарат слова Чернышенко.

По словам гендиректора АНО "Цифровая экономика" Евгения Ковнира, организация в 2021 году продолжит ранее начатую деятельность по цифровой трансформации экономики, включающую в себя цифровую трансформацию отраслей экономики и социальной сферы. "Решение правительства расширить полномочия организации новыми проектами подтверждает высокий уровень доверия к компетенциям участников диалога на нашей площадке", - сказал он.

Об организации

АНО "Цифровая экономика" было создано в 2017 году в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в РФ, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в этой сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.

В настоящее время в состав учредителей АНО "Цифровая экономика" входят в том числе ВТБ, "Вымпелком", Qiwi, "Мегафон", МТС, "Почта России", Rambler Group, Росатом, "Ростелеком", Ростех, Сбербанк, фонд "Сколково", "ЭР-Телеком холдинг", "Яндекс", Mail.ru Group, РЖД, Российская Федерация в лице правительства и другие.