Только 8% работодателей готовы взять подростков на работу на постоянной основе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Работодатели в основном предлагают несовершеннолетнем соискателям сезонную занятость или стажировку. Только 8% из них готовы взять подростков на работу на постоянной основе, свидетельствуют результаты совместного исследования платформы по поиску работы HeadHunter и компании "АРТ Личность", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В основном работодатели могут предложить несовершеннолетним соискателям только сезонную или проектную занятость, стажировку, лишь 8% готовы взять подростка на работу на постоянной основе. Топ должностей для несовершеннолетних соискателей возглавляют: "Помощник", "Административный персонал", "Курьер", "Промоутер", "Расклейщик объявлений", "Оператор на телефон", "Специалист по обработке информации", - говорится в исследовании.

Отмечается, что такие должности подходят для совмещения с учебой и не предполагают высокой степени ответственности. При этом 14% респондентов отметили, что готовы взять подростка на должность разработчика, каждый десятый - SMM-менеджера. На платформе HeadHunter по всей России в настоящий момент открыто более 1,3 тыс. вакансий с отметкой "Доступна для соискателей от 14 лет".

Больше половины работодателей (55%), по данным опроса, заявили, что в их компаниях практикуют подбор соискателей 14-17 лет, причем с 2017 года доля таких организаций выросла более чем в два раза. Каждый десятый опрошенный готов начать принимать на работу подростков. Среди тех, кто не практикуют трудоустройство несовершеннолетних, заявили об отсутствии подходящих вакансий. Также 42% считают, что в таком возрасте в первую очередь нужно учиться. Каждого третьего останавливает сложность оформления и юридические риски.

Говоря о том, что важно подросткам при выборе работы, топ-3, по их собственному мнению, составляют: комфортные условия труда - 73%, материальная выгода - 57%, самостоятельность, творчество в работе - 38%. Почти каждый пятый опрошенный подросток в возрасте от 14 до 17 лет хотел бы работать в сфере искусства, развлечения и массмедиа, каждый шестой предпочел бы сферу IT и телекоммуникаций, каждый десятый - маркетинг, рекламу и PR. Причем по последнему направлению хочет работать каждый пятый четырнадцатилетний подросток, но чем старше возраст респондента, тем ниже заинтересованность в данной профессиональной сфере.

Исследование основано на данных опроса HeadHunter, проведенного в августе 2020 года среди 404 соискателей в возрасте от 14 до 17 лет и 56 представителей компаний-работодателей, а также профориентационного тестирования, проводившегося в 2010-2021 годах психологами центра "АРТ Личность" среди 800 подростков из Москвы и Санкт-Петербурга в период с 2016 по 2021 год.