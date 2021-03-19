Суммарные долги россиян за тепло в январе выросли почти на 29 млрд рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совокупная задолженность за тепловую энергию в России в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей, говорится в материалах ассоциации "Совет производителей энергии", с которыми ознакомился ТАСС.

По оценкам совета, в феврале текущего года долги всех категорий потребителей выросли еще на 13,4% и составили уже 269,9 млрд рублей.

В ассоциации пояснили, что, "несмотря на более значительное снижение уровня оплаты и накопление неоплаченной задолженности по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, динамика дебиторской задолженности в целом соответствует тренду сезонного характера".

Отмечается, что в январе собираемость платежей жилищными организациями упала на 12,9% по сравнению с январем 2020 года. Теплоснабжающие организации и малый бизнес ухудшили уровень расчетов на 8,3%, а показатель среди населения уменьшился на 5,5%.

В то же время промышленные и бюджетные потребители повысили собираемость платежей на 1,5% в годовом выражении.