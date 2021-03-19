В России появилась новая ракета для защиты от града

ЧЕБОКСАРЫ, 19 марта. /ТАСС/. Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева (входит в "Технодинамику" госкорпорации "Ростех") разработало новую установку "Эльбрус-А", а также 60-миллиметровую противоградовую ракету "Алазань-8М" для защиты городов и сельхозугодий от града. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Михаил Резников.

"В апреле новые противоградовые ракеты будут переданы для проведения межведомственных испытаний совместно с Росгидрометом, по завершении которых "Алазань-8М" будет допущена к серийному производству", - сказал он.

По словам Резникова, эффективность противоградовой ракетной технологии достигает 90%, при этом она обеспечивает защиту площадей от 10 тысяч до 1 млн га. На сегодняшний день, по его словам, ракетное воздействие на облака не имеет равных. Обладая максимальной скоростью воздействия, данная технология в разы дешевле самолетной и существенно эффективнее наземной, отметил Резников.

Кроме того, журналистам впервые представили пусковую установку "Эльбрус-А" для противоградовых ракет. От предыдущих моделей новое устройство отличает наличие цифровой системы управления, а также возможность запуска ракет различного калибра.

"Эльбрус-А" обеспечивает последовательный запуск до 16 противоградовых ракет. При этом ракеты направляются по различным азимутам, что обеспечивает увеличение площади воздействия. Разработка модернизированной пусковой установки началась в 2018 году, первый опытный образец был изготовлен через год. Сейчас предприятие совместно с Росгидрометом проводит межведомственные испытания, по завершении которых будет запущен выпуск установок "Эльбрус-А".

По статистическим данным, от града в ряде регионов России погибает до 15% урожая в год. Лидерами по числу заказов средств активного воздействия на метеорологические процессы являются Краснодарский и Ставропольский край, Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания, которые являются наиболее градоопасными регионами. На экспорт ЧПО им. В. И. Чапаева поставляет противоградовые ракеты в Таджикистан, Молдову, Узбекистан.