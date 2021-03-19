AliExpress доплатит продавцам за новых покупателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. AliExpress будет возвращать комиссию продавцам, которые приводят на маркетплейс собственных покупателей. Если пользователи приходят в магазин на AliExpress с сайта продавца, его страниц в социальных сетях или рекламы, то комиссия с продажи составит 0%, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе AliExpress Россия.

"Отмена комиссии за внешний трафик позволит продавцам бесплатно использовать инфраструктуру маркетплейса: открыть магазин, брендировать витрину, загрузить товары, участвовать в акциях, проводить прямые трансляции, пользоваться инструментами общения с покупателями, в том числе арбитражем, а также принимать онлайн-оплату без расходов на эквайринг (в среднем по рынку эта услуга стоит не менее 2%). Единственной статьей расходов для продавца останется логистика, но эти затраты неизбежны для любого канала продаж", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что эта мера призвана поддержать малый и средний бизнес, который либо не имеет своего интернет-магазина и продает только через социальные сети и маркетплейс, либо хочет быстрее развить свой магазин на AliExpress, приводя первых покупателей из собственных каналов продаж.

"Мы рассматриваем отмену комиссии за внешний трафик как возможность поддержать две категории продавцов. Первая - это те, кто работают с AliExpress как с основным каналом сбыта и всегда ведут в свой магазин на платформе трафик из собственных источников. Вторая категория - новые продавцы, которым нужно привлечь внимание первых покупателей, заработать отзывы и рейтинг, чтобы раскрутить маховик продаж. Они также используют соцсети, рассылки и рекламу, и тоже смогут не платить комиссию. Мы считаем такой подход справедливым", - отметил директор по развитию AliExpress Россия Дмитрий Селихов, слова которого привела пресс-служба.

Чтобы экономить на комиссии маркетплейса, приводя трафик извне, любой продавец сможет сгенерировать специальную ссылку на свой магазин или конкретный товар в личном кабинете. Разместив полученную ссылку на своем сайте, в социальной сети или на любом другом ресурсе, предприниматель сможет вести торговлю на AliExpress без комиссии.