Кабмин смягчил условия погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Аграриям, понесшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа, дадут возможность продлить срок погашения льготных кредитов. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства России, такое постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет об инвестиционных займах по ставке до 5%, которые выдают на развитие животноводства, - уточнили в кабмине. - Кроме того, пролонгировать ранее взятые кредиты смогут заемщики, получившие их на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по глубокой переработке сельхозсырья".

В правительстве пояснили, что чтобы воспользоваться этой возможностью, сельхозпроизводитель должен заключить дополнительное соглашение с банком, выдавшим льготный кредит. "Согласно документу, срок кредитования с учетом пролонгации не должен превышать 12 лет", - указывается в сообщении.

В кабмине рассчитывают, что эта мера поддержит пострадавшие от африканской чумы и птичьего гриппа агрокомпании, поможет им завершить инвестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок.