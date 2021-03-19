Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО выросла на 45,3%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году выросла на 45,3% по сравнению с предшествующим годом и достигла 28,34 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка в 2020 году увеличилась на 14,1% и составила 1,978 трлн рублей. EBITDA в 2020 году выросла на 15,2% и составила 243,62 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в 2020 году достигла 12,3% против 12,2% годом ранее.

В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль компании составила 1,73 млрд рублей против убытка в размере 907 млн рублей годом ранее. Выручка в четвертом квартале увеличилась на 12,7%, до 528,76 млрд рублей.