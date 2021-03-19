{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрою выделят 638 млн рублей на выпуск инфраструктурных облигаций

Программу планируется начать в пяти пилотных регионах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство России поддержало выделение 638 млн рублей Минстрою на субсидирование купонного дохода по инфраструктурным облигациям, которые направлены на развитие жилищного и транспортного строительства, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Для запланированного в 2021 году выпуска облигаций на 30 млрд рублей предполагается выделить 638 млн рублей. Денежные средства, привлеченные под облигации, будут выдаваться на инфраструктуру для жилищного строительства и формирования городской среды на срок до 15 лет под льготную ставку. Купонный доход по таким облигациям будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Выпуском облигаций займется специализированное общество проектного финансирования, которое создал ДОМ.РФ. Программу планируется начать в пяти пилотных регионах: Тульской, Тюменской, Ленинградской, Сахалинской и Ростовской областях.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья за счет предоставления льготных займов на длительный срок, обеспеченных государственными гарантиями регионов.

Теги
Россия
Омбудсмен в сфере МСП предложила включить рост выручки бизнеса в KPI ведомств
Целевые задачи бизнеса и целевые задачи власти должны быть объединены, подчеркнула Анастасия Татулова
Читать полностью