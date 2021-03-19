Минфин заявил, что никаких решений о возврате налога на движимое имущество не принималось

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вопрос о возврате налога на движимое имущество организаций будет дополнительно прорабатываться, никаких решений пока не принималось, сообщает Минфин.

"Никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались ... Вопрос будет дополнительно прорабатываться с целью поиска решения, которое бы отвечало интересам всех сторон", - говорится в сообщении.

Вернуть налог на движимое имущество предлагало бизнес-сообщество. Бизнес выступал за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями. Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось, поясняет министерство.

"Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что введение единой ставки налога на движимое и недвижимое имущество компаний маловероятно, Минфин будет искать другие варианты. По его словам, Минфин обсуждает другие конструкции, а не только единую ставку налога на движимое и недвижимое имущество компаний.

Министр финансов Антон Силуанов, заявлял, что Минфин готов рассмотреть предложение бизнеса облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но снизить ставку наполовину.

О налоге

Решением правительства налог на движимое имущество был отменен, однако отмена вызвала много споров у бизнес-сообщества о разграничении понятия движимого и недвижимого имущества.

Отмена налога на движимое имущество компаний начала действовать с 1 января 2019 года. Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности.

Налог на имущество организаций является региональным. Субъекты РФ, устанавливая собственные ставки налога, вправе дифференцировать их в зависимости от категорий налогоплательщиков и вида имущества. В отношении отдельных объектов недвижимости (торговых и административно-деловых центров, офисов, точек общепита и др.) при расчете налога применяется их кадастровая стоимость, если субъект РФ принял соответствующий закон, а конкретный объект включен в специальный региональный перечень.