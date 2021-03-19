"Татнефть" намерена в 2021 году начать добычу нефти в Ливии

АЛЬМЕТЬЕВСК /Республика Татарстан/, 19 марта. /ТАСС/. ПАО "Татнефть" рассчитывает в 2021 году завершить бурение скважин в Ливии, которые были оставлены до революции в стране, и начать добычу. Об этом в пятницу на конференции трудового коллектива компании сообщил генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов.

"В планах продолжить проекты в Ливии, приостановленные в связи с форс-мажорными обстоятельствами в этой стране. Мы надеемся, что в этом году мы закончим там бурение тех скважин, которые мы остановили после ливийской революции, и начнем уже добывать первые тонны нефти", - сказал он.

Как сообщал ранее ТАСС президент Татарстана и председатель совета директоров "Татнефти" Рустам Минниханов, по предварительным оценкам, которые будут уточняться по мере выполнения геологоразведочных работ, суммарно накопленный объем добычи по проектам в Ливии и Сирии может составить свыше 50 млн тонн.

"Татнефть" работала в Ливии по концессионному соглашению с 2005 года вплоть до 2014 года, когда страну охватили военные действия. Осенью 2019 года Маганов в кулуарах Российской энергетической недели говорил журналистам, что "Татнефть" ведет разведку на новых блоках в Ливии. Позднее выяснилось, что речь идет о работах в бассейне Гадамес. В январе 2020 года заместитель генерального директора, главный геолог "Татнефти" Раис Хисамов сообщил журналистам, что "Татнефть" провела сейсморазведочные работы на месторождениях в Ливии силами местных компаний, собственного персонала компании в стране нет.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Другим акционерам принадлежит 34% акций.