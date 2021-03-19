"Ростелеком" запустил первую базовую станцию по проекту устранения цифрового неравенства

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" установила первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0 - прим. ТАСС) в деревне Редкое Называевского района Омской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госоператора.

"В деревне Редкое Называевского района Омской области в пилотную эксплуатацию запущена первая в стране базовая станция для оказания услуг мобильной связи, которые недавно были включены в состав универсальных услуг связи. Таким образом, в стране началась подготовка к реализации второй фазы проекта устранения цифрового неравенства. Территория покрытия базовой станции в деревне Редкое, на которой теперь доступен качественный мобильный интернет, охватывает также соседние населенные пункты", - сообщили в "Ростелекоме".

В компании отметили, что в церемонии запуска базовой станции приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков и вице-президент, директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин, которые находились в ситуационном центре региона. С ними на видеосвязи из деревни Редкое (около 170 км от областного центра) были технический директор Омского филиала "Ростелекома" Юрий Заборский и жители населенного пункта. В ходе публичного тестирования скорость мобильного интернета достигла 50 мегабит в секунду, которых хватает для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или телемедицины.

В пресс-службе "Ростелекома" пояснили ТАСС, что данная базовая станция покрывает также связью село Станкевичи, житель которой Алексей Дудоладов вынужден был залезть на березу, чтобы выйти в интернет для дистанционного обучения. В ноябре Дудоладов разместил в TikTok обращение к губернатору Омской области Александру Буркову, что не может удаленно учиться в институте из-за отсутствия качественного интернета. По словам сельчанина, ему приходится залезать на березу, чтобы обеспечить уверенный прием сигнала. После этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов проработать конкретную программу по цифровизации на ближайшие два года для ликвидации цифрового неравенства, чтобы избежать таких случаев.

Устранение цифрового неравенства

В соответствии с государственным контрактом "Ростелеком" реализует первую фазу проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года, она предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек. Это почти 14 тыс. поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. Первая точка доступа была открыта в феврале 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. На 31 декабря 2020 года проект УЦН 1.0 реализован более чем в 12,4 тыс. населенных пунктов (почти 90% от плана). Первую фазу планируется завершить в текущем году.

Создание цифровой инфраструктуры важно для реализации других государственных задач, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ".

В 2021 году стартует вторая фаза проекта устранения цифрового неравенства. Она включает обеспечение высокоскоростного интернета в селах и деревнях с населением от 100 до 250 человек, а также начало предоставления в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи, где они в настоящее время недоступны. В течение 2021-2030 годов мобильной связью планируется обеспечить более чем 24 тыс. населенных пунктов России. Жители смогут пользоваться не только телефонной связью, но и получить услуги мобильного доступа в интернет. Базовые станции сетей мобильной связи планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости, а также позволит существенно увеличить охват населенных пунктов страны оптической инфраструктурой.

При запуске сети мобильной связи в деревне Редкое всем жителям предложено оформить и активировать сим-карты. Такую практику планируется распространить на все населенные пункты проекта.