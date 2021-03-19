"Татнефть" при налоговых возможностях сможет вернуться к проектам по "вязкой" нефти

АЛЬМЕТЬЕВСК /Республика Татарстан/, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Татнефть" сможет быстро вернуться к разработке проектов по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти при появлении налоговых возможностей. Об этом в пятницу на конференции трудового коллектива сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов.

"СВН (сверхвязкую нефть - прим. ТАСС) мы считаем своей стратегической возможностью, но при действующей налоговой системе для нас эта возможность пока отложена. Сегодня мы сконцентрировались на повышении эффективности и снижении издержек, наш подход к управлению фондом скважин основан на сохранении потенциала добычи. При необходимости и первой же возможности, как только у нас появится, мы снова вернемся к нашим целям. Я считаю, мы достаточно быстро сможем достигнуть нашу добычу", - сказал он.

Как уточнил Маганов, в 2020 году правительство России приняло решение об отмене дифференцированного налогообложения, в том числе для выработанных месторождений, а также объектов высоковязкой и сверхвязкой нефти. Компании в таких условиях пришлось пересматривать свои инвестиционные программы.

Ранее "Татнефть", пострадавшая от отмены льгот для добычи сверхвязкой нефти с 2021 года, предложила начать разработку новых параметров НДД для таких запасов нефти уже в этом году. Компания добывает сверхвязкую нефть на Ашальчинском и других месторождениях в Татарстане, что составляет около 10% от общего объемы добычи компании.

Осенью 2020 года Минфин лишил нефтяников льгот при разработке таких запасов, после чего "Лукойл" и "Татнефть" заявили, что их освоение стало убыточным. Позднее Минфин и Минэнерго договорились, что для сверхвязкой нефти будет создана отдельная группа по НДД с 2024 года.

О компании

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний, работает на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,39% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 40% акций.