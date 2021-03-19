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Пандемия COVID-19
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РФПИ и индийская Stelis Biopharma договорились о партнерстве для производства "Спутника V"

Речь идет о производстве 200 млн доз вакцины

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская компания Stelis Biopharma договорились о партнерстве для производства 200 млн доз вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.

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"РФПИ и Stelis Biopharma Pvt. Ltd. (биофармацевтическое подразделение компании Strides, одной из ведущих мировых фармацевтических компаний со штаб-квартирой в Индии), объявляют о партнерстве для производства и поставок как минимум 200 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник", что позволит осуществить вакцинацию 100 млн человек", - говорится в сообщении фонда.

Соглашение между РФПИ и Stelis Biopharma заключено при поддержке компании Enso Healthcare LLP (подразделение Enso Group) - партнера РФПИ по привлечению контрактных площадок для производства вакцины в Индии.

Стороны намерены начать поставки "Спутник V" в третьем квартале 2021 года. Stelis также продолжит работу с РФПИ для обеспечения дополнительных объемов поставок сверх первоначального соглашения.

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ИндияРоссияПандемия COVID-19
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