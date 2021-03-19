Яровая подготовит законопроект о правилах закупки питания для детских учреждений

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовит законопроект, устанавливающий особенности осуществления закупок качественного питания для детских учреждений. Об этом она сообщила в ходе заседания президиума Совета законодателей в пятницу.

"В последнее время мы видим примеры отравления детей, что, конечно, настораживает. Значит, и требует организационных решений, чтобы исключить эти факты. В связи с этим несколько конкретных предложений. Чтобы обеспечить детей качественным питанием, необходимо обеспечить качественную закупку продуктов питания", - подчеркнула Яровая.

В частности, она предлагает уточнить в законодательстве, что для питания детей в школах, детских садах, больницах, лагерях и других детских организациях "качество и безопасность детского питания должны стать первоочередными требованиями при госзакупках в перечне критериев". "Эти требования должна быть обязательным императивом, значит, гарантией для детей и ответственностью для участников закупки. Обязательно указание при подаче заявок товарного знака производителя на весь товар. Анализ показывает, что это сегодня не делается", - отметила Яровая.

По ее словам, также необходимо разрешить расторгать контракт в одностороннем порядке "не только при повторном нарушении, как это происходит сейчас, но и при первом грубом нарушении при поставке некачественного детского питания". "В-третьих, предлагаю включить в проект решения рекомендации правительству установить порядок определения начальной цены при осуществлении закупок питания для детских учреждений. Это принципиально важно, потому что искусственное занижение цены приводит к тому, что на эти средства закупить качественный товар просто невозможно", - отметила Яровая.

Кроме того, она предложила на уровне Минпромторга обсудить с отечественными производителями, "какие комплексы для оснащения пищеблоков производятся сегодня, какие из них оптимальны по цене и качеству, чтобы можно было предложить их как типовое решение для организации питания детей и для оснащения школьных столовых, в том числе и в отдаленных регионах". По словам Яровой, такие нормы позволят выйти на качественные технологические решения в организации питания детей.

Помимо этого, по словам Яровой, необходимо провести работу с управлениями образования и директорами школ по разъяснению стандартов питания и формированию сбалансированного меню для здорового и безопасного питания детей в соответствии с принятым законом и СанПиНами. "Такой подход будет единственно верным", - уверена она.