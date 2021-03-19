Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг рассматривает возможность регистрации интернет-пользователей, ведущих стримы, как индивидуальных предпринимателей, так как их деятельность направлена на получение дохода. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"В Росфинмониторинге есть определенные соображения по поводу необходимости регистрации стримеров как индивидуальных предпринимателей, как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода. Соответственно, они должны находится в правовом поле, это общемировая практика", - сказал Пушков после заседания рабочей группы, посвященной запрету треш-стримов.

По словам сенатора, благодаря этому "будет гораздо легче" вычленить тех стримеров, которые не прошли процесс регистрации, в частности, ведущих онлайн-трансляции с насилием. "Понятно, что треш-стримеры вряд ли будут регистрироваться и говорить о том, что они будут демонстрировать садистские сцены и что это будет объектом их профессиональной деятельности. Значит, скорее всего, они либо регистрироваться не будут, либо будут искажать характер своей деятельности, это все вычисляется, это прозрачно", - пояснил сенатор.

Ранее Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до шести лет, как за унижение человеческого достоинства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высказала мнение, что запрет треш-стримов должен быть закреплен в отдельной статье Уголовного кодекса РФ.