В Роскомнадзоре заявили, что Twitter не реагирует на призыв удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Компания Twitter не реагирует на требования Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"Если говорить об иных иностранных площадках (YouTube, Facebook), - к ним тоже имеются претензии. Но к Twitter их больше, они не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации", - сказал он.

Зайцев напомнил, что ведомство ждет месяц, после чего готово предпринимать другие меры в отношении американской компании.