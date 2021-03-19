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Обновлено 

"Префы" "Татнефти" на Мосбирже растут почти на 3% на корпоративных новостях

Обыкновенные акции компании тоже дорожают на 2,8%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Стоимость привилегированных акций "Татнефти" в ходе торгов на Московской бирже растет на 2,9%, достигая отметки в 558,9 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:37 мск.

В то же время обыкновенные акции компании дорожают на 2,8%, до 601 руб. за штуку.

По данным на 12:56 мск, "префы" замедлили рост до 2,6% и торговались по 557,6 руб. за бумагу. Обыкновенные акции росли в цене на 2%, до отметки 595,1 руб. за шт.

Ранее генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов заявил, что менеджмент компании рассчитывает в апреле предложить рекомендации по дивидендам за 2020 год.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний, работает на территории Татарии, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия.

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