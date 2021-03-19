Вариант арктической концессии может быть использован для резидентов ТОР Мурманской области

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Дополнительные энергетические мощности намерены создать на западном берегу Кольского залива, где нет никакой инфраструктуры, для обеспечения резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики". Прорабатывается вариант использования арктической концессии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Мурманской области.

"Важный вопрос - энергообеспечение западного берега Кольского залива. Там расположен якорный резидент ТОР - "Новатэк-Мурманск". Есть резиденты, которые приняли решение инвестировать: компания "Норебо" будет создавать новый рыбный порт, проекты "Лавна" и "Морской терминал Тулома". И все это требует энергообеспечения", - привела пресс-служба слова губернатора Андрея Чибиса, сказанные им после совещания в Мурманске под председательством главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Чибис предложил обсудить возможный механизм по арктической концессии, который поддержало правительство РФ. По мнению губернатора, необходимо оказывать поддержку компаниям, которые готовы реализовывать инвестиционные проекты на территории Мурманской области. Формирование комфортных условий, в частности, создание инфраструктуры для энергообеспечения объектов, существенным образом повлияет на развитие бизнеса ТОР.

Глава Минвостокразвития России согласился с тем, что создание благоприятных условий для инвесторов - правильное направление для развития территории. Чекунков также добавил, что вопросы энергообеспечения взяты на федеральный контроль.

В настоящее время разрабатывается новый формат государственно-частного партнерства (ГЧП) под названием "Арктическая концессия". Усовершенствованный механизм ГЧП будет направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества.

Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке, созданная на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых 5 лет, в последующие 5 лет - 12%, и полное освобождение от налога на имущество в течение первых 5 лет и от налога на землю в течение 3 лет. На 15 марта ТОР насчитывала 26 резидентов.