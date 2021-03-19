Трутнев сообщил, строительство Амурского ГПЗ идет без срывов в графике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Рабочие в городе Свободный Амурской области ведут строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) без срывов сроков. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Трутнев со вторника находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. Накануне полпред прибыл в Амурскую область, где в пятницу провел совещание по подготовке к природным пожарам и паводкам.

"Огромный объем инвестиций, огромная, хорошо скоординированная работа людей, а самое главное - вызывает уважение то, что они идут без каких бы то ни было срывов графика. В условиях пандемии они ни на кого и ни на что не жалуются, работают на стройке 35 тысяч человек, и все делается вовремя. Это, конечно, внушает уважение. И потенциал газоперерабатывающего завода - это огромный вклад в экономику России и в экономику Амурской области", - сказал Трутнев по итогам рабочей поездки в Свободный.

Как сообщается официальном сайте полпреда, после ввода в эксплуатацию на предприятии будут работать примерно 2,5 тыс. человек. К началу марта строительство завода завершено на 72,8%. Предполагается, что в 2021 году будут введены в эксплуатацию первые две технологические линии.

По словам генерального директора ООО "Газпром переработка Благовещенск" Юрия Лебедева, на первом пусковом комплексе уже ведутся пусконаладочные работы. "Проводится проверка и наладка технологического оборудования перед началом эксплуатации в рабочих средах. На завод подается электроэнергия со Свободненской ТЭС", - процитировали Лебедева в пресс-службе полпредства.

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров в год. Завод будет состоять из шести технологических линий. Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "Сибур").